المصرية للاتصالات: خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية

إسلام سالم _ كشفت شركة المصرية للاتصالات عن وضعها خطة عمل متكاملة لتطوير البنية التحتية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، من خلال تطوير وتوسيع الشبكة الدولية والشبكة الرئيسية وشبكات التراسل وكذلك الشبكة الفقرية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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