ريم السعدي: الربحية والتكنولوجيا والسوق والتوسع وفريق العمل أبرز المعايير الجاذبة للمستثمرين

إسلام سالم _ أكدت ريم السعدي، المدير الإقليمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك الأوروبي، أن أبرز المعايير التي تحكم أي استثمار أن يكون مربح وفكرته تحل مشكلة ما، وأن تكون مستخدمة للتكنولوجيا الحديثة، ومناسبة للسوق الذي سيتم طرح الاستثمار فيه، وقدرة الفكرة على التوسع جغرافيًّا، والتزام وكفاءة فريق العمل المنفذ للفكرة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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