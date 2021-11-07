وزير المالية: تيسيرات جمركية جديدة لتسهيل حركة التجارة وتحفيز الصادرات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تيسيرات جمركية جديدة، تسهم في تسهيل التعامل مع منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، التى تم تطبيقها إلزاميًا اعتبارًا من أول من أكتوبر الماضى؛ بما يساعد في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتشجيع الصادرات المصرية، وتسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر فى مؤشرات التنافسية الدولية.

تعديل بيانات الشحنة قبل صدور طلب القيد الجمركى «46 ك. م» باستثناء بند البضاعة والمستورد والمصدر الأجنبي

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أضاف الوزير، خلال متابعته لأداء منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، أنه تم السماح بتعديل بيانات الشحنات ماعدا البيانات الخاصة ببند البضاعة أو المستوردين أو المصدرين الأجانب قبل الحصول على رقم طلب القيد الجمركى «46 ك. م».

أوضح أنه سيتم خلال الأيام المقبلة السماح بنسخ بيانات قطع غيار السيارات والشهادات المماثلة، تسهيلاً على مستوردي السيارات.

منى ناصر: زيادة عدد شهادات المتعاملين مع المنظومة الجمركية في أكتوبر مع تطبيق نظام «ACI»

أشارت الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، إلى زيادة عدد الشهادات الجمركية لأكثر من 67 ألف شهادة خلال أكتوبر 2021 مع التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات«ACI » مقارنة بـ 65 ألف شهادة جمركية في أكتوبر 2020.

وأوضحت على حرص تقديم الدعم الفنى الفورى للتعامل مع التحديات والعقبات التي قد تواجه المتعاملين مع المنظومة الجمركية.

دعم فني فوري للتعامل مع أي تحديات.. والإسهام في خفض تكلفة الاستيراد

أكدت حرص وزارة المالية، وشركة «MTS» على استمرار عقد اللقاءات التعريفية بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالتعاون مع سفارات الدول الأجنبية، وقطاع النقل البحرى، والغرف الملاحية لشرح إجراءات المنظومة والرد على كل الاستفسارات المتعلقة بها.

ولفتت إلى أن هناك تجاوبًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال يعكس حرصًا متزايدًا لإنجاح المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، على النحو الذى يحقق الأهداف المنشودة بتسهيل حركة التجارة وتقليص زمن الإفراج الجمركي.

أضافت أنه تمت زيادة أعداد العاملين بمركز الاتصالات بمصلحة الجمارك، وتدريبهم وتأهيلهم لأداء دورهم بكفاءة عالية، فى الرد على كل الاستفسارات المتعلقة بالمنظومة الجديدة، مشيرة إلى أننا تلقينا أكثر من 11 ألف استفسار حتى الآن، وتم الرد الفورى عليها عبر الواتس آب برقم: «٠١٢٢٢٢٠٠٨٩٩»، والبريدالإلكترونى: «[email protected]»

رئيس مصلحة الجمارك: أكثر من 53 ألفًا من المصدرين الأجانب سجلوا حسابات إلكترونية على منصة «كارجو إكس»

قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إن هناك إقبالًا متزايدًا من المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين على الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، حيث تجاوز عدد المسجلين منهم 24 ألفًا، وتم استصدار أكثر من 99 ألف رقم «ACID»، وسجل أكثر من 53 ألفًا من المصدرين الأجانب حسابات إلكترونية على منصة «كارجو إكس» منذ الإطلاق التجريبى للمنظومة فى أبريل الماضى وحتى الآن.

ونوه أن عدد الشركات بلغ التي حصلت على طلب القيد الجمركى «46 ك. م» 6 آلاف، مشيرًا الي انه تم تدريب أكثر من 10 آلاف من موظفى الجمارك وشركات الشحن وأصحاب الشأن من المستخلصين والجهات الرقابية على منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI».

عدد المسجلين من المستوردين تجاوز 24 ألفًا.. واستصدار أكثر من 99 ألف رقم «ACID»

وأوضح أنه تم السماح لوكلاء المستوردين بجمارك نويبع بمهلة أسبوع لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي دون استخدام توقيع إلكتروني لحين قيامهم باستخراج شهادات التوقيع الإلكتروني.

أضاف أنه تم تكليف فريق عمل من مصلحة الجمارك لتدريب المستخلصين بسفاجا على التعامل مع منظومة نافذة، وتكليف فريق دعم فني من شركة «MTS» للمساعدة في إدراج البيانات بالمنظومة؛ بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الجمركي.