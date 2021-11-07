إبراهيم سرحان: 2.1 تريليون جنيه حجم عمليات إي فاينانس في 2020

إسلام سالم _ قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس، إن التحول الرقمي بمفهومه الشامل يتضمن أبعادًا كثيرة ويشمل مختلف جوانب الحياة ويدخل في تطوير جميع القطاعات، ولكنه لا بد أن يبدأ دائمًا من القطاع النقدي والمالي، خاصة أنه الشريان الرئيسى لإمداد أي نشاط. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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