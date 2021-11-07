ابن سينا فارما تؤسس شركة رامب للخدمات اللوجستية برأسمال مصدر 300 مليون جنيه

رنا ممدوح _ أعلنت شركة ابن سينا فارما، عن قيام شركة AIM ذراع الشركة الاستثماري بتأسيس شركة رامب للخدمات اللوجستية وهي متخصصة في تقديم الخدمات اللوجستية للغير بما يشمل خدمات التخزين والنقل استجابة للطلب المتزايد على تقديم الخدمات اللوجستية للغير.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أنه من المقرر أن يتم نقل نشاط مجال تقديم الخدمات اللوجستية للغير من ابن سينا فارما إلى الشركة الجديدة المملوكة لشركة AIM ذراع الشركة الاستثماري بنسبة 99%.

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وصرح محسن محجوب الرئيس التنفيذي لشركة ابن سينا فارما، أن الشركة حريصة دائما على تقديم خدماتها لعملائها بأعلى جودة ممكنة وهو مامكن ابن سينا فارما من تقديم خدمات التخزين والنقل لكثير من عملائها وتحقيق نجاحات كبيرة في هذا المجال التي يتمتع بهوامش ربحية جيدة ويشهد طلب متزايد من العملاء.

وقال محجوب، إن ذراع ابن سينا فارما الاستثماري AIM قامت لمواجهة هذا الطلب المتزايد بتأسيس شركة رامب للخدمات اللوجستية لتقديم الخدمات اللوجستية لقطاع الدواء وقطاعات أخرى داخل مصر مع وجود خطة طموحة للتوسع الإقليمي اعتمادا على خبرتنا في مجال الخدمات اللوجستية.

وصرح عمر عبد الجواد العضو المنتدب لشركة ابن سينا فارما أن وجود شركة متخصصة في تقديم الخدمات اللوجستية بفريق إدارة منفصل سيتيح للشركة الجديدة فرصة للتركيز على تنمية هذا النشاط وزيادة القدرات التخزينية مع ضمان تقديم أعلى مستويات الجودة وسرعة الخدمة وكفاءة أنظمة التشغيل مع الحصول على الدعم للازم من ابن سينا فارما.

وأضاف عبد الجواد أن النموذج الذي تتبعه شركة رامب للخدمات اللوجستية للتوسع من خلال الاتفاقيات مع المطورين يساعد الشركة على خفض النفقات الاستثمارية المبدئية اللازمة للتوسع من خلال سداد تكلفة الاستثمار على فترات طويلة بما ينعكس بشكل إيجابي على المركز المالي للشركة.

وذكرت أن رامب للخدمات اللوجستية تمتلك حاليا مناطق لوجستية في موقعين مختلفين لخدمة عملائها من شركات الدواء وكجزء من خططها التوسعية قامت الشركة بتوقيع عقد مع شركة أوركيد الكويتية المصرية للاستثمار العقاري والصناعي لتدشين مخزن جديد في العاشر من رمضان على مساحة 31 ألف متر مربع لمضاعفة مساحاتها التخزينية لقطاع الدواء وبعض القطاعات الأخرى.

وصرح عمرو محمد يونس الكباريتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أوركيد الكويتية المصرية للاستثمار العقاري والصناعي عن سعادته بوجود رامب للخدمات اللوجستية التابعة لشركة ابن سينا فارما أسرع موزعي الدواء نمو في مصر في المنطقة الاستثمارية المملوكة للشركة في العاشر من رمضان بجانب كبرى الشركات في مصر وهو ما يعد شهادة على وجود بنية تحتية على أعلى مستوى في تلك المنطقة اللوجستية لتقديم أعلى مستوى من الخدمات اللوجستية لمختلف قطاعات الأعمال في مصر.

وأعلنت أن شركة ابن سينا فارما قد قامت بتأسيس شركة AIM ذراعها الاستثماري برأسمال مصدر يبلغ 300 مليون جنيه ضمن استراتيجية الشركة لتنويع الاستثمارات من خلال التوسع في قطاع اللوجستيات والتحول الرقمي ومجالات استثمارية أخرى.