المشاط تبحث التعاون مع الإسلامية لتمويل التجارة لتعزيز تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لبحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة مع المؤسسة، وتنويع مجالات التعاون بين الجانبين، ومناقشة الملامح النهائية لبرنامج التعاون المشترك للعام المقبل، في إطار تنفيذ رؤية الدولة التنموية وأهداف التنمية المستدامة 2030.

وخلال اللقاء ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تطور التعاون مع مصر خلال العام الجاري حيث وقعت المؤسسة مع الحكومة برنامجًا بقيمة 1.1 مليار دولار في يناير الماضي، للهيئة العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية، لكن التمويلات التي تمت إتاحتها ارتفعت إلى 2.3 مليار دولار، ما يعكس قوة العلاقات المشتركة.

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كما يجري حاليًا التباحث بشأن إضافة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للجهات المستفيدة من تمويلات المؤسسة خلال الفترة المقبلة، فضلا تنويع مجالات التعاون ومن بينها التمويلات المناخية، وجهود المؤسسة لتعزيز الصادرات المصرية.

وثمنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التعاون مع المؤسسة، إحدى الجهات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، والجهود المشتركة التي تمت خلال الفترة الماضية وساهمت في دفع الخطط التنموية للدولة، ودور المؤسسة في تنشيط التجارة البينية بين الدول الأعضاء.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى إمكانية تعزيز التعاون بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة من خلال المنحة السعودية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليون دولار، كما تطرقت إلى الجلسة التي من المقرر أن تعقدها الوزارة بالتعاون مع وزارة البيئة وشركاء التنمية ضمن قمة تمويل المناخ في جلاسجو وأهمية المؤسسة.

كما بحثت «المشاط»، نتائج منصة التعاون التنسيقي المشترك التي تم عقدها بمشاركة البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات التابعة له، حيث أشاد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، بالمنصة ودورها في تجميع كافة الأطراف ذات الصلة وتعزيز التواصل بين الحكومة والمشروعات التي تسعى لتنفيذها وشركاء التنمية بما يتيح التمويلات الإنمائية والدعم الفني.

وأثنى الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بالتعاون المشترك مع الحكومة المصرية، وانفتاح المؤسسة على كافة فرص التعاون لإضفاء مزيد من التنوع على المحفظة التنموية المشتركة، لاسيما في ظل الطفرة التنموية التي تحدث على مستوى كافة المجالات.

وأوضح أن المؤسسة تضع بالتعاون مع الجهات المعنية اللمسات النهائية على برنامج التعاون المشترك للفترة المقبلة، كما تبحث في الوقت الحالي مع وزارة المالية تطوير المنصة الإلكترونية للتبادل التجاري.

ودعا المهندس هاني سنبل، وزيرة التعاون الدولي، لالمشاركة في المؤتمر الوزاري لمجلس إدارة برنامج جسور للتجارة العربية المقرر عقده بالقاهرة خلال ديسمبر المقبل، كما أشار إلى أن المؤسسة تعمل على وضع سياسات جديدة لتمويل المناخ لتواكب التطورات العالمية الهادفة لمكافحة التغيرات المناخية، مضيفًا أن المؤسسة تعمل عل تنمية التجارة البينية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وبلغت حجم التمويلات السنوية للمؤسسة نحو 6 مليارات دولار.

وكانت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إحدى المؤسسات المشاركة في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، الذي نظمته وزارة التعاون الدولي، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يومي 8و9 سبتمبر الماضي، وساهمت المؤسسة في تنظيم ورشة عمل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية وتعزيز التعاون الإقليمي وتحديات التجارة الإلكترونية للقطاع الخاص.

جدير بالذكر أن حجم التمويل الإجمالية من المؤسسة لمصر بلغت نحو 12.463 مليار دولار لتمويل استيراد البترول ومنتجاته بالإضافة إلى السلع الغذائية ومنتجات أخرى.