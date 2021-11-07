ايبيكو تحقق 358.7 مليون جنيه أرباح مجمعة خلال 9 أشهر

رنا ممدوح _ صعدت صافي الأرباح المجمعة لشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو، في أول 9 أشهر من العام الجاري، ليصل إلى 358.696 مليون جنيه، مقابل 339.468 مليون جنيه بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفع صافي المبيعات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 2.483.956 مليار جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 2.162.489 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

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وصعدت تكلفة المبيعات خلال نفس الفترة إلى 1.396.888 مليار جنيه مقابل 1.274.924 مليار جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وقفز مجمل الربح في أول 9 أشهر من العام الجاري إلى 1.087.067 مليار جنيه مقابل 887.565 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وارتفع إجمالي المصروفات خلال نفس الفترة إلى 687.591 مليون جنيه، مقابل 536.354 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، ارتفع صافي الربح بعد الضريبة وبعد المساهمة التكافلية إلى 326.032 مليون جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 281.519 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وصعد صافي المبيعات خلال نفس الفترة إلى 2.428.42 مليار جنيه مقابل 2.082.135 مليار جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.