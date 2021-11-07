إسلام سالم _ قال أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، إن أي خدمة رقمية تحتاج إلى الدفع الإلكتروني، ولذلك ساهم البنك المركزي المصري في تسهيل عمليات الدفع الإلكتروني مثل إصدار البطاقات مسبقة الدفع والمحاضر الإلكترونية والتراخيص الخاصة بميسري الدفع الإلكتروني، وساهم في انتشار الدفع الإلكتروني والتوسع في الخدمات الرقمية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فوري تتوقع نمو المدفوعات الإلكترونية بالخدمات الحكومية والإقراض الرقمي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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