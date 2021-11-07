مال وأعمال

فوري تتوقع نمو المدفوعات الإلكترونية بالخدمات الحكومية والإقراض الرقمي

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

إسلام سالم _ قال أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، إن أي خدمة رقمية تحتاج إلى الدفع الإلكتروني، ولذلك ساهم البنك المركزي المصري في تسهيل عمليات الدفع الإلكتروني مثل إصدار البطاقات مسبقة الدفع والمحاضر الإلكترونية والتراخيص الخاصة بميسري الدفع الإلكتروني، وساهم في انتشار الدفع الإلكتروني والتوسع في الخدمات الرقمية.

هذا المحتوى للمشتركين فقط
دخول اشتراك
اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فوري تتوقع نمو المدفوعات الإلكترونية بالخدمات الحكومية والإقراض الرقمي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا