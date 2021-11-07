إسلام فضل _ كشف محمد وهبي، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة أمان المعنية بتقديم خدمات تكنولوجيا الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية، عن وصول عدد تجار أمان إلى أكثر من 120 ألف تاجر، لافتًا إلى أن الشركة الشقيقة أمان للتمويل متناهي الصغر وزعت نحو 40 ألف بطاقة ميزة بالتعاون مع البنك الأهلي، منذ بداية العام الجاري. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمان تفاوض 4 بنوك لتقديم خدمات التقسيط بالماكينات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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