صعود طفيف لمؤشرات البورصة المصرية بداية التعاملات

رنا ممدوح _ تحركت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم بصورة طفيفة، وحقق المؤشر الرئيسي EGX30 صعودا هامشيا بنسبة 0.02%، ليتداول عند مستوى 11614 نقطة.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.02% و 0.07% على الترتيب.

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وسجلت تداولات البورصة المصرية 35.153 مليون جنيه على 130 شركة من خلال 2.071 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 10 شركات مقابل ارتفاع 14 بينما لم تتغير أسعار 106 شركة.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 11.758 مليون جنيه، منها 8.952 مليون جنيه للأفراد، و 2.805 مليون جنيه للمؤسسات.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 12.512 مليون جنيه، منها 12.496 مليون جنيه للمؤسسات، و15.9 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 754.032 ألأف جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 889.518 ألف جنيه، مقابل 135.486 ألف جنيه صافي شراء من المؤسسات.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح سعر الإغلاق نسبة التغير % راية القابضة للاستثمارات المالية 2.76 2.9 5.07 إميرالد للاستثمار العقاري 2.05 2.13 3.90 الشمس للإسكان والتعمير 5.84 5.99 2.57 التوفيق للتأجير التمويلي – أيه تي ليس 4.35 4.46 2.53 شارم دريمز للاستثمار السياحي 5.17 5.3 2.51

الأسهم الأكثر انخفاضا