العضو المنتدب للشركة: مليار جنيه معاملات الأهلي ممكن.. أكتوبر الماضي

إسلام سالم _ وصف سمير أبو هاشم، العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة الأهلي ممكن، مبادرة البنك المركزي المصري لتنشيط خدمات الدفع الإلكتروني بأنها أمر جيد في حد ذاته، مطالبًا بالاستمرار في تنشيط هذه الخدمات، والاستفادة بالشكل الأمثل من جميع المبادرات في هذا الشأن بعد تقييم التجربة الحالية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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