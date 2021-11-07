القاهرة للإسكان تقرر تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة إلى 50 قرشا

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة القاهرة للإسكان والتعمير، في جلسته المنعقدة أمس على تجزئة سهم الشركة إلى 10 أسهم.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن القيمة الاسمية للسهم تصبح 50 قرشا بدلا من 5 جنيهات.

اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

وحددت الشركة 3 مبررات لتجزئة السهم وهم :

1- زيادة عدد الأسهم مما يساعد على سيولة السهم في البورصة.

2- توسيع قاعدة الملكية وللتيسير على صغار المساهمين بشراء أكبر عدد ممكن من الأسهم.

3- زيادة نسبة التداول اليومي.

وبحسب البيان، تضمنت قرارات المجلس تفويض رئيسمجلس الإدارة في اتخاذ كافة إجراءات تجزئة أسهم الشركة مع الجهات المختصة ( الهيئة العامة للرقابة المالية).

وفوض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة وتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة.