إسلام فضل _ قال الدكتور تامر الحسيني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ضامن للمدفوعات، إن مبادرات البنك المركزي المصري المصري منذ تفشي فيروس كورونا المستجد ساهمت في تحقيق أهداف الشمول المالي. هذا المحتوى للمشتركين فقط

دخول اشتراك اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تامر الحسيني: 100 مليون جنيه استثمارات ضامن للمدفوعات في 3 سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.