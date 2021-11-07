إسلام سالم _ أكد أحمد رافع، الشريك المؤسس لشركة ناوي، أن تطبيقات عديدة لاقت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، وفي قطاعات مختلفة، مثل برد فاست المتخصص في توفير مستلزمات السوبر ماركت، وحالًا الخاص بالمدفوعات، وتريلا الخاص بسيارات النقل، وخزنة ومكسب، علاوة على تطبيق ناوي المتخصص في التكنولوجيا العقارية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشريك المؤسس لشركة ناوي: جودة الفكرة وفريق العمل يجتذبان المستثمرين لتمويل التطبيقات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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