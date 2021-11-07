المدير التنفيذي لشركة فاتورة: أكثر التطبيقات انتشارا متخصصة في المعاملات التجارية

إسلام سالم _ قال حسام علي، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة فاتورة المتخصصة في التجارة الإلكترونية، إن أكثر التطبيقات انتشارا خلال الفترة الحالية، هي المتخصصة في المعاملات التجارية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجار والصناع، موضحا وجود عدد كبير من التطبيقات الناشئة فيما يخص هذا المجال. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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