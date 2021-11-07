إسلام فضل _ قال أسامة حرفوش، مدير شركة مرسول مصر، إن التطبيقات التي تلقى نجاحًا أكثر حاليًا في السوق المصرية هي التي تشهد معدل نمو وعوائد كبيرة سريعًا، موضحًا أن قيمة التمويل ترتفع في حالة تسارع نمو أعمال الشركة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مرسول مصر تخطط لمضاعفة استثماراتها خلال عامين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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