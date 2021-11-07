مال وأعمال

مرسول مصر تخطط لمضاعفة استثماراتها خلال عامين

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إسلام فضل _ قال أسامة حرفوش، مدير شركة مرسول مصر، إن التطبيقات التي تلقى نجاحًا أكثر حاليًا في السوق المصرية هي التي تشهد معدل نمو وعوائد كبيرة سريعًا، موضحًا أن قيمة التمويل ترتفع في حالة تسارع نمو أعمال الشركة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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