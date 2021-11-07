مال وأعمال

الرئيس السيسي يبحث مع مسؤولي سيمنز تعزيز التعاون في مجال النقل

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أ_ش_أ _ رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمسؤولي شركة سيمنز خلال تفقده أجنحة معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لمسئولي سيمنز، “سعيد بالشراكة معكم وكلي ثقة في تحقيق ما تم الاتفاق عليه من مستهدفات”، مضيفا “هذه شراكة مميزة للغاية واعتراف بجميع الإمكانات وثقة بأننا سنحقق معا هدفنا المنشود”.

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وتابع قائلا” لقد حققنا ذلك في مجال الطاقة ولدينا الثقة أننا سنحقق ذلك في مجال النقل.. وأمل أن التوقيتات التي تم الاتفاق عليها يتم الالتزام بها”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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