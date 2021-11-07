الرئيس السيسي يبحث مع مسؤولي سيمنز تعزيز التعاون في مجال النقل

أ_ش_أ _ رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمسؤولي شركة سيمنز خلال تفقده أجنحة معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لمسئولي سيمنز، “سعيد بالشراكة معكم وكلي ثقة في تحقيق ما تم الاتفاق عليه من مستهدفات”، مضيفا “هذه شراكة مميزة للغاية واعتراف بجميع الإمكانات وثقة بأننا سنحقق معا هدفنا المنشود”.

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وتابع قائلا” لقد حققنا ذلك في مجال الطاقة ولدينا الثقة أننا سنحقق ذلك في مجال النقل.. وأمل أن التوقيتات التي تم الاتفاق عليها يتم الالتزام بها”.