ارتفاع أسعار سيارات جيتور X95 حتى 10 آلاف جنيه

شاهندة إبراهيم – أرسلت شركة نور الدين الشريف وكلاء العلامة الصينية جيتور في السوق المصرية، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة التي تضمنت زيادات تراوحت بين 5 إلى 10 آلاف جنيه، على السيارة جيتور X95 موديل 2022، في نوفمبر الجاري.

وبحسب القائمة السعرية الصادرة عن الوكيل المحلي، باتت الفئة الأولى LUXURYمن السيارة جيتور X95 موديل 2022 بسعر 449 ألف و900 جنيه، بدلا من 439 ألف و900 جنيه، بزيادة 10 آلاف جنيه.

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فيما سعرت الفئة الثانية COMFORT بقيمة 414 ألف و900 جنيه، بعدما كانت تقدم بنحو 409 ألف و900 جنيه، لتصعد 5 آلاف جنيه.

وقالت الشركة، إنه نظرا للمتغيرات الطارئة على الساحة العالمية وما صاحبها من تأثير سلبي مباشر على تكاليف وأسعار السيارات، فقد تقرر رفع المركبة جيتور X95 موديل 2022حتى 10 آلاف جنيه، في محاولة منها لامتصاص القدر الأكبر من الزيادات.

كما أكدت على أنها تحرص على ألا يتحمل العميل العبء الأكبر من الزيادات العالمية، وإذ توضح ذلك لإعلان وترسيخ مبدأ الشفافية مع العميل المصري.