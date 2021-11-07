جوميا تفتتح المركز الإقليمي لتطوير تكنولوجيا المعلومات بداية 2022

إسلام سالم _ قال هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر، إن الشركة أطلقت المركز الإقليمي لتطوير تكنولوجيا المعلومات الذي يستهدف تطوير جميع تطبيقات جوميا، والأنظمة المستخدمة بها على مستوى القارة الإفريقية بأكملها، خاصة أن جوميا شركة إفريقية ويقتصر تواجدها داخل القارة فقط، على أن يتم الافتتاح الرسمي للمركز بداية العام المقبل. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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