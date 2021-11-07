معرض فايركس مصر في دورته الثانية يختتم فعالياته بمشاركة 50 عارضا

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اختتمت الأسبوع الماضي فعاليات الدورة الثانية من معرض فايركس مصر للسلامة من الحرائق والوقاية منها، والذي اقيمت فعالياته تحت رعاية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وتنظمه شركة إنفورما مصر، وافتتحه وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة محمد شاكر بمشاركة أكثر من 50 عارضًا.
ووفق بيان الشركة المنظمة، استقبل المعرض 1500 زائرًا خلال أيامه الثلاث والتي اتيحت لهم فرصة الإطلاع على كافة المعدات والأنظمة الجديدة المتوفرة في الأسواق العالمية، وكيفية استخدامها بالسوق المصري باعتباره حلقة الوصل بين المُستثمرين والشركات العاملة في هذا المجال.
وقال كريس سبيلر مدير مجموعة المعارض العالمية إنفورما، “إن هذه النسخة من المعرض شهدت إقبالا كبيرا من الحاضرين و عدد أكبر من عدد العارضين في النسخة الأولى، مما يشجع إنفورما علي إقامة المزيد من النسخ في الأعوام القادمة.”
و أضاف سبيلر، “إن الأهتمام الذي أظهره الزوار بالاطلاع على مستجدات مجال الحرائق و السلامة منها، شجع العديد من الشركات العالمية على المشاركة في المعرض”.
وشهد المعرض عقد مؤتمر Devising Proactive Approach to Fire and Life Safety، والذي استضاف مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال مكافحة الحرائق، ودارت حلقات النقاش حول طرق التوعية والوقاية منها واتخاذ الخطوات الصحيحة عند بدئها لتفادي وتقليل الضرر الناجم قدر الإمكان بالإضافة إلى مناقشة أفضل الأساليب في مجال مكافحة الحرائق.
ولفت البيان إلى أن الدورة الثانية لمعرض فايركس مصر، جاءت متماشية مع اهتمامات وأهداف الدولة المصرية بتطوير البنية التحتية، والتواصل بشكل فعال مع السوق المصرية، بشأن التطور في تقنيات أنظمة إنذار الحرائق ومكافحتها بشكل أوتوماتيكي، بل ومنع حدوثها من الأساس.
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