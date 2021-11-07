حسن علام القابضة تستعرض مشروعات القطار الكهربائي والمطارات في معرض النقل الذكي الدولي

تستعرض شركة حسن علام القابضة، العاملة في مجال الهندسة والإنشاءات، أحدث مشروعاتها خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض TransMEA 2021 الدولي للنقل الذكي واللوجستيات في الفترة بين 7 و 10 نوفمبر الجاري.

وقالت الشركة في بيان، إنها ستسلط الضوء خلال المعرض على التغيير الذي تحدثها تلك المشاريع في قطاع النقل في مصر، من خلال توفير خدمات لنقل الركاب والبضائع، وذلك خلال المؤتمر والمعرض الذي يستمر أربعة أيام، بحضور متوقع للجمهور يزيد عن 80000 زائر و80 عارضًا من 13 دولة.

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وتتضمن المشروعات التي ستعرضها الشركة، مشروع القطار الكهربائي (LRT)، والذي يربط بين مدينة السلام والعاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان وهو جزء من جهود الحكومة لتحديث شبكة النقل الحالية في غضون خمس سنوات لتوفير نقل أفضل وأكثر سلاسة. وأيضا مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق ومحطة سكة حديد بشتيل، بالإضافة إلى مطار سفينكس وعدد من أرصفه المواني البحرية.

وتم تكليف شركة حسن علام للإنشاءات ببناء محطتين للقطار السريع في العلمين ووادي النطرون، بينما تم تكليف شركة حسن علام للطرق والكباري ببناء أربعة كباري في نفس المشروع، اثنان منها للسيارات واثنان للقطارات.

وسيمتد كوبري السيارات الأول لأكثر من 195 متراً وبعرض 70 متراً على الطريق الدائري الإقليمي. ويقع كوبري السيارات الثاني على طريق المحاجر وسيبلغ طوله 520 متراً وعرضه 30 متراً. وسيكون الكوبري الثالث للقطارات بطول 1000 متر وعرض 13.3 متر فيما سيخصص الكوبري الرابع للقطار الكهربائي بمدينة السادس من أكتوبر. وسيمتد الكوبري أكثر من 3000 متر وسيبلغ عرضه 13.3 متر.

هذا وتعمل شركة حسن علام للطرق والكباري علي مشروع سكة حديد مزدوج المسار بالقناطر الخيرية علي نهر النيل يربط بين محافظتي القليوبية والمنوفية لتوفير وسيلة نقل جماعي سهلة ومريحة للركاب، كما تعمل الشركة أيضاً مع وزارة النقل على تحديث شبكة الطرق الحالية، ضمن خطة الحكومة لإضافة أكثر من 7200 كيلومتر من الطرق الجديدة وتطوير أكثر من 5000 كيلومتر من الطرق الحالية.

كما تعمل الشركة حاليا على مشروع محطة قطارات بشتيل والتي تعد منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر (السد العالي – الاسكندرية – المناش – خطوط البضائع) حيث تقوم شركة حسن علام للإنشاءات بإتمام الأعمال بالمحطة الرئيسية إضافة إلى ورشتان رئيسيتان لصيانة القطارات ومرافق خدمية أخرى من خزانات الوقود وغسالات عربات السكك الحديدية وخزانات المياه.

وقال المهندس عمرو علام، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة، إن الشركة تفخر بالعمل مع الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على خطة طموحة لتطوير وتحديث منظومة شبكة النقل من الطرق والكباري مرورا بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق والسكك الحديدية الكهربائية وصولا إلى الموانئ البحرية والبرية والجافة، حيث يشكل قطاع النقل وحده 20٪ من الخطة الاستثمارية لمشاريع الدولة “.

وأضاف علام أن هذا الاهتمام بشكل أكبر في دعم الحكومة للمؤتمرات والمعارض المهمة، وفي مقدمتها TransMEA، والذي يتميز بمجموعة رائعة من المتحدثين والعروض التقديمية والمشاريع والدراسات وحلقات النقاش، مما يتيح الوصول إلى ثروة من المعرفة الرائدة في هذا القطاع، وفرصة لتبادل المعلومات والرؤى المتطورة وطرح التوقعات والأفكار القابلة للتنفيذ.

ويمثل المؤتمر والمعرض لشركة حسن علام القابضة، فرصة للقاء كبرى الشركات العالمية لمشاركة خبراتنا واستكشاف فرص أعمال جديدة”.

وفيما يتعلق بالطرق والكباري، ستقدم حسن علام للطرق والكباري خلال المؤتمر نبذة عن آخر التحديثات لتوسيع طريق القاهرة الدائري باستخدام اثنتين من العربات الكابوليه المتحركة (Cantilever Carriages) فوق نهر النيل يمكنهما تحمل ما يصل إلى 470 طناً. وستعرض الشركة أيضاً محور شمال الأقصر الجديد الذي يربط طريق الصحراء الشرقية بطريق الصحراء الغربية من خلال 11 جسراً خرسانياً من ست حارات للمساهمة في تجديد حركة السياحة في المدينة القديمة.

وفي إطار تنمية السياحة قامت حسن علام للطرق والكباري بتنفيذ مشروع طريق الهرم السياحي، وهو طريق بطول 3.7 كم من ست حارات من الخرسانة المسلحة، والذي تم تصميمه بعناية مع مراعاة الاستدامة والناحية الجمالية، وتخطط الشركة أيضاً لعرض طرقها بين صعيد مصر والقاهرة، والتي يتم تطويرها لخدمة مركبات النقل الثقيل من وإلى مصانع الأسمنت ومحاجر الرخام؛ ومشروع طريق الإسكندرية الصحراوي بطول 30 كم. ومشروع طريق المعاهدة بطول 16 كم على طريق السويس – القاهرة السريع.