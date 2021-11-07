ميثانكس مصر تعلن عن التسوية المبكرة المتعلقة بتمويل شركتها المشتركة بقيمة 530 مليون دولار

إسلام فضل _ أعلنت شركة ميثانكس مصر، عن التسوية الكاملة والمبكرة لجميع الديون المتبقية المتعلقة بتمويل مشروع إيميثانكس المشترك في 30 سبتمبر 2021.

وأوضحت الشركة في بيان صادر اليوم الأحد، أن التسوية تضع نهاية لتسهيل تمويلي بقيمة 530 مليون دولار بعد تعاون دام لمدة 15 عامًا مع اتحاد مصرفي دولي ومحلي مكون من 15 بنك دولي وبنكين محليين، بقيادة بنك إم يو أف جي الذي قام بدور الوكيل العالمي للتسهيل. أتاح هذا التمويل الفرصة أمام الشركة لاستثمار مبلغ يصل إلى مليار دولار أمريكي في دمياط حيث تدير ميثانكس المصنع الوحيد لإنتاج الميثانول في مصر.

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وقال محمد شندي العضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر ، إمن يعد هذا الإنجاز علامة بارزة لأعمالنا في مصر وخير دليل على التعاون الناجح بين شركاء ميثانكس مصر والاتحاد المصرفي الدولي والمحلي، وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية التي عقبت بدء تشغيل مصنعنا للميثانول في دمياط في عام 2011، استطعنا إستيفاء جميع التزامات سداد القرض بالكامل. تمثل شركة إيميثانكس نموذجًا متميزًا لتمويل المشروعات ونجاح المشاريع المشتركة التي يمكن أن يستفيد من تكرارها قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات المصري ومجتمع الأعمال في مصر.”

وأضاف شندي: “يساعد هذا الإنجاز على تعظيم القيمة الكبيرة التي يضيفها مشروعنا والتي سنواصل تقديمها لشركائنا ومساهمينا وموظفينا والمجتمع.”

تولى بنك إم يو أف جي قيادة المشروع الذي ضم بنك كريدي أجريكول للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، وبنك ستاندرد تشارترد، والشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، والمؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب)، وبنك بايرن إل بي، والبنك الأوروبي العربي، والوكالة الكندية لتنمية الصادرات، وبنك الخليج الدولي ش.م.ب، وإتش إس بي سي القابضة ، وبنك آي إن جي (إن في)، ومجموعة كيه بي سي (إن في)، وبنك ميزوهو المحدود، وبنك ناتيكسيس، والبنك التجاري الدولي (مصر) ش.م.م، والبنك الأهلي المصري (مصر) ش.م.م، بالإضافة إلى بنك الاستثمار الأوروبي.

قام بتمثيل شركة إيميثانكس دوليًا مكتب سلوتر آند ماي ومحليًا مكتب ذو الفقار وشركاه، بينما مَثَّل المقرضين دوليًا شركة فريشفيلدز بروكهاوس ديرينجر ذ.م.م ومحليًا بيكر ماكينزي-حلمي وحمزة وشركاه.