مال وأعمال

لاند مارك تخطط لاستثمار 32 مليار جنيه في مشروع وان نانينتي بالقاهرة الجديدة

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بكر بهجت _ تستهدف شركة لاند مارك للتنمية تحقيق مبيعات إجمالية بقيمة 45 مليار جنيه من مشروع “وان ناينتي” الذي تقيمه في التجمع الخامس على مساحة 340 ألف متر مربع، وفق عمرو سلطان الرئيس التنفيذي للشركة.

وأضاف خلال المؤتمر الذي تعقده الشركة الآن، أن إجمالي استثمارات المشروع تقدر بنحو 32 مليار جنيه، سيتم ضخها خلال السنوات المقبلة حتى عام 2025، لافتا إلى أن ما تم ضخها في المشروع حتى العام الجاري يصل إلى 2.5 مليار جنيه.

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وأشار إلى أن الشركة تعتزم ضخ 4 مليارات جنيه أخرى في أعمال الإنشاءات خلال العام المقبل، بما يتوافق مع الجدول الزمني الذي وضعته الشركة للتنفيذ.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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