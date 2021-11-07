مال وأعمال

موانئ دبي العالمية السخنة تستقبل أول سفينة سياحية منذ تفشي جائحة كورونا

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إسلام فضل _ استقبلت موانئ دبي العالمية السخنة، المشغل لميناء العين السخنة، البوابة الرئيسية لمصر على البحر الأحمر، أول سفينة سياحية منذ تفشي وباء كوفيد -19 بداية عام 2020.

وأضافت في بيان صادر اليوم الأحد، أن الباخرة “لو بيلوت” وصلت من الإسكندرية مساء الأربعاء إلى صالة الركاب الحديثة بميناء السخنة وعلى متنها 80 راكبًا.

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ومن جانبه قال قبطان السفينة السياحية، “إننا في منتهى السعادة لعودة حركة السياحة مرة أخرى عقب فترة طويلة من الإغلاق للعديد من الدول بسبب انتشار فيروس كوفيد- 19، وبصفة خاصة سعيد للعودة مرة أخرى للدخول إلى الموانئ المصرية والتعرف على المزيد من المعالم السياحية العريقة”.

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وأوضح جيرارد فان دين هيوفيل، الرئيس التنفيذى لموانئ دبي العالمية السخنة والمدير العام لموانئ دبي العالمية مصر: “نحن فخورون بالترحيب بالسفن السياحية مرة أخرى في ميناءنا، والذي بدوره يدعم التزامنا بأن نصبح محركًا في النمو الاقتصادي في مصر، ليس فقط لتعزيز التجارة ولكن أيضا السياحة في البلاد. نحن نهدف إلى إنشاء وجهة نمط حياة للسياح، وتثبت قدرتنا على استيعاب سفن الرحلات البحرية و قدرتنا كمزود رائد للحلول البحرية “.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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