إسلام فضل _ قال يوسف سالم، المدير المالي لشركة سويفل، المتخصصة في توفير حلول النقل الجماعي والتنقل المشترك القائمة على التكنولوجيا، إن استراتيجية الشركة خلال العام المقبل في مصر تهدف التوسع في زيادة عدد الحافلات والحجوزات وإطلاق تطبيق مالي مخصص للسائقين وطرح خدمات جديدة للركاب. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سويفل تخطط لضخ استثمارات بقيمة 25 مليون دولار العام المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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