مال وأعمال

سويفل تخطط لضخ استثمارات بقيمة 25 مليون دولار العام المقبل

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إسلام فضل _ قال يوسف سالم، المدير المالي لشركة سويفل، المتخصصة في توفير حلول النقل الجماعي والتنقل المشترك القائمة على التكنولوجيا، إن استراتيجية الشركة خلال العام المقبل في مصر تهدف التوسع في زيادة عدد الحافلات والحجوزات وإطلاق تطبيق مالي مخصص للسائقين وطرح خدمات جديدة للركاب.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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