الصناعات الهندسية: السيارات الأكثر تضررا من نقص الرقائق

بكر بهجت _ حدد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، المنتجات الأكثر تأثرًا بأزمة نقص الرقائق الإلكترونية في السيارات، وبعض المنتجات الكهربائية التي تعتمد على الوظائف الرقمية، لافتًا إلى أن ذلك التأثير سيكون في ارتفاع تكلفة الإنتاج، وبالتالي ارتفاع سعر البيع النهائي. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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