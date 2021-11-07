عماد حلمي: حالة عدم اليقين تسيطر على صناعة الموصلات وأثرت على السيارات

شاهندة إبراهيم _ كشف المهندس عماد حلمي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة داينامكس للتوزيع، وكلاء فيات وفيات بروفيشنال التجارية وألفا روميو في مصر، عن سيطرة حالة من عدم اليقين على صناعة الموصلات وأشباه الموصلات التي تنعكس على صناعة السيارات، وتؤثر على أحجام إنتاجها وتوزيعها وأسعارها بدرجات متفاوتة بحسب المنشأ ونوع السيارة ومدى توافر مكونات الإنتاج في المصانع العالمية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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