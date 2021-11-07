شاهندة إبراهيم _ قال رجل الأعمال كريم نجار، رئيس شركة المصرية التجارية وأوتوموتيف – وكلاء فولكس فاجن وأودي، ورئيس شركة كيان إيجيب – وكلاء سكودا وسيات، إن أسوأ ما في أزمة الرقائق العالمية لم يأتِ بعد، مرجحًا أن تتفاقم الأزمة وتستمر ظلالها القاتمة حتى نهاية عام 2022. هذا المحتوى للمشتركين فقط

دخول اشتراك اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم نجار: أسوأ ما في أزمة الرقائق لم يأت بعد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.