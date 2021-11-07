الراجحي للاستثمار القابضة تنضم لتحالف منصة لايتهاوس باستثمارات 75 مليون جنيه

إسلام فضل _ أعلنت منصة لايتهاوس للاستثمار في التعليم عن انضمام شركة الراجحي للاستثمار (Rajhi-Invest) إلى مجموعة مستثمري المنصة، وذلك بقيمة 75 مليون جنيه مصري. وبهذا يصبح إجمالي الاستثمارات المشاركة في الإغلاق الأول قد تعدى 500 مليون جنيه.

وقال المهندس حسام القباني، رئيس مجلس إدارة منصة لايتهاوس وأحد رواد إدارة وإنشاء المدارس وأحد مؤسسي مدارس الأورمان في بيان صادر اليوم الأحد، إن انضمام أحد أهم الشركات الإقليمية إلى المنصة التعليمية لايتهاوس يأتي تأكيدًا على جاذبية القطاع التعليمي المصري لما ينبض به من فرص واعدة، نظرًا لتركيز المنصة على توفير خدمات تعليمية متميزة للطبقة الوسطى التي تعد الشريحة الأكبر من النسيج المجتمعي المصري. وأضاف أن المنصة ستركز في الفترة المقبلة على البدء في خططها الاستثمارية بعد الانتهاء من الإغلاق الأول.

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ومن جانبه قال محمد السمان، الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي للاستثمار القابضة، إن رؤية الشركة تستهدف الاستثمار في المملكة العربية السعودية بشكل رئيسي مع توجه لتنويع الاستثمار في بعض الأسواق الخارجية الواعدة مثل السوق المصري، ويأتي قطاع التعليم على رأس القطاعات المستهدفة لما يتمتع به من نمو وقدرة على احتمال الأزمات التي قد تواجه قطاعات مماثلة في أسواق أخرى.

وأوضح أن ترتكز إستراتيجية الشركة على الاستثمار من خلال شراكات مع كيانات متميزة وذات خبرة في المجال، وعبر عن سعادته بالانضمام إلى تحالف لايتهاوس وتفاؤله وتطلعه لنتائج هذا الاستثمار الذي يعد أول استثمار للمجموعة في مصر تحت قيادة كل من المهندس حسام قباني وشركة أيرونوود وشركة مصر كابيتال”.

وعبر خليل البواب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر كابيتال، عن سعادته بإتمام الإغلاق الأول لمنصة لايتهاوس عبر انضمام مؤسسة الراجحي للاستثمار لقائمة المستثمرين الحاليين، لافتًا أن تواجد الصندوق السيادي المصري وبنك مصر والقابضة للتأمين كمستثمرين يعد بمثابة شهادة لجاذبية قطاع التعليم المصري وقدرته على النمو خاصة في ضوء دعم الحكومة المصرية للقطاع.

وصرح محمد الشريف، الرئيس التنفيذي لشركة إيرونوود للاستثمارات ونائب رئيس مجلس إدارة المنصة: “أن انضمام مؤسسة الراجحي للاستثمار يعطي دفعة قوية لبدء أعمال التأسيس والشروف في عمليات الاستحواذ خلال الأشهر القليلة المقبلة، خاصة وأن فريق الإدارة أعد خارطة حددت الأهداف الاستثمارية التي تتوافق مع استراتيجية المنصة في خدمة الشرائح متوسطة الدخل.

يذكر أن منصة لايتهاوس تأسست منتصف العام الجاري ويبلغ رأسمالهالا المستهدف 1.75 مليار جنيه مصري.