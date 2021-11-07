السبع أوتوموتيف: الأسعار المتداولة للسيارات مبالغ فيها واستبعاد الركود مع قلة العرض

شاهندة إبراهيم _ قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة شركة «السبع» الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، إن جميع التوقعات والتكهنات تشير إلى أن أزمة الرقائق الإلكترونية سوف تمتد لفترة أطول، إذ إنها تعتبر في النصف الأول من تداعياتها المظلمة، وليست في آخرها. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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