شاهندة إبراهيم _ قال عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وكلاء سيارات لادا وبي واي دي ومنتج ميكروباص كينج لونج، إن انعكاسات أزمة نقص الرقائق العالمية على قطاع السيارات مستمرة لفترة أطول. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمرو سليمان: توقعات بارتفاعين متتاليين لأسعار السيارات واستقرارها مرهون بالشحن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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