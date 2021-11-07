إسلام فضل _ حدد المهندس محمد سالم، رئيس الشركة المصرية لصناعة السيليكون «سيكو» المصنعة لأول هاتف مصري، عدة أسباب لنقص الرقائق الإلكترونية حول العالم خلال الفترة الحالية، أبرزها تفشي فيروس كورونا المتسجد، مما ساهم في زيادة شراء الأجهزة الإلكترونية بشكل كبير لاستكمال العمل والتعليم عند بعد. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الشركة: 500 مليون جنيه استثمارت سيكو منذ 2003 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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