لاند مارك للتنمية تحصل على شريحة بقيمة 450 مليون جنيه من قرض مشروع وان نانينتي

بكر بهجت _ حصلت شركة لاند مارك للتنمية على 30% من التمويل المصرفي البالغة قيمته 1.5 مليار جنيه، وذلك لتمويل الإنشاءات الخاصة بمشروع وان ناينتي الذي تقيمه في القاهرة الجديدة، وفق عمرو سلطان الرئيس التنفيذي للشركة.

وأضاف سلطان في رده على سؤال بوابة دوت الخليج جورنال، أن القرض حصلت عليه الشركة من تحالف مصرفي يضم البنك الأهلي وبنك مصر وإيجي بنك، وأن القيمة التي تم صرفها تتراوح بين 450 إلى 500 مليون جنيه، ووجهت إلى المشروع، حيث تعمل الشركة على الشق الإداري التجاري بالمشروع، ومن ثم ستبدأ بالأجزاء السكنية.

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ويقام المشروع على مساحة 340 ألف متر مربع باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 32 مليار جنيه، بالشراكة بين شركتي لاند مارك للتنمية والاستثمار الليبية، وهيئة المجتمعات العمرانية.

وتستهدف تحقيق مبيعات إجمالية بقيمة 45 مليار جنيه من المشروع، وضخت حتى الآن 2.5 مليار جنيه، وتعتزم ضخ 4 مليارات جنيه أخرى في أعمال الإنشاءات خلال العام المقبل، بما يتوافق مع الجدول الزمني الذي وضعته الشركة للتنفيذ.