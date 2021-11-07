غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات: 25% زيادة في أسعار الأجهزة الكهربائية والإلكترونية

بكر بهجت _ أكد المهندس خالد إبراهيم، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، ورئيس شعبة الإلكترونيات بغرفة الصناعات الهندسية، أن أزمة نقص الرقائق أثرت بصورة طفيفة حتى الآن على المصانع العاملة في مصر، وذلك لأن تلك المصانع لا تعمل بجزء كبير من طاقتها الإنتاجية، لافتًا إلى أن هناك عناصر أخرى تفاقم من الأزمة مثل عمليات الشحن وأيضًا حجم الطلب المتزايد. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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