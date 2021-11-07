بكر بهجت _ قال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن الشركة أكملت منظومتها التكنولوجية من خلال الاتفاقية الأخيرة مع شركة هواوي تكنولوجيز، حيث أصبح لدى الشركة فريق قوي يضم إلى جانب هواوي كلًّا من شنايدر وأورنج، وسيكون لهذا الفريق دور في تنفيذ الشق الرقمي بمشروعات الشركة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد شلبي: فريق «شنايدر ـ أورنج ـ هواوي» يدير ملف التكنولوجيا بمشروعات تطوير مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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