ماونتن فيو تحدد 3 محاور رئيسية في الخطة الرقمية للمشروعات

بكر بهجت _ قال عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو، إن الشركة حددت 3 محاور رئيسية في خطتها لرقمنة المشروعات التي تعمل عليها. وأوضح أن أول هذه المحاور يتمثل في توفير البنية الأساسية القادرة على استيعاب أحدث التقنيات، وثانيها توفير البرامج والأنظمة التي تضمن تشغيل المشروعات بأفضل صورة ممكنة، والمحور الثالث هو التعاون مع الشركاء من ذوي الخبرات لتحقيق تلك الأهداف. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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