مال وأعمال

ماونتن فيو تحدد 3 محاور رئيسية في الخطة الرقمية للمشروعات

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بكر بهجت _ قال عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو، إن الشركة حددت 3 محاور رئيسية في خطتها لرقمنة المشروعات التي تعمل عليها. وأوضح أن أول هذه المحاور يتمثل في توفير البنية الأساسية القادرة على استيعاب أحدث التقنيات، وثانيها توفير البرامج والأنظمة التي تضمن تشغيل المشروعات بأفضل صورة ممكنة، والمحور الثالث هو التعاون مع الشركاء من ذوي الخبرات لتحقيق تلك الأهداف.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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