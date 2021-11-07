مال وأعمال

هايد بارك تخطط لتوفير الخدمات التكنولوجية المتكاملة لنحو 20 ألف وحدة سكنية

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كر بهجت _ وضعت شركة هايد بارك للتطوير العقاري استراتيجية للتعامل مع ملف التكنولوجيا والاتصالات من خلال توفير جميع أنظمة التشغيل، داخل مشروعاتها، وذلك من خلال التعاقد مع شركاء محليين وعالميين لتمكينها من تنفيذ تلك الاستراتيجية، وفق أمين سراج رئيس مجلس إدارة الشركة، مشيرًا إلى أن الشركة متعاقدة مع فودافون مصر لتقديم خدمات متكاملة في مشروع هايد بارك القاهرة الجديدة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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