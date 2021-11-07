كر بهجت _ وضعت شركة هايد بارك للتطوير العقاري استراتيجية للتعامل مع ملف التكنولوجيا والاتصالات من خلال توفير جميع أنظمة التشغيل، داخل مشروعاتها، وذلك من خلال التعاقد مع شركاء محليين وعالميين لتمكينها من تنفيذ تلك الاستراتيجية، وفق أمين سراج رئيس مجلس إدارة الشركة، مشيرًا إلى أن الشركة متعاقدة مع فودافون مصر لتقديم خدمات متكاملة في مشروع هايد بارك القاهرة الجديدة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هايد بارك تخطط لتوفير الخدمات التكنولوجية المتكاملة لنحو 20 ألف وحدة سكنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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