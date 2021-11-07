بكر بهجت _ كشف ياسين منصور رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، عن أن خطة الشركة فيما يتعلق بالشق الرقمي تسير بحسب الاستراتيجية التي وضعتها، من خلال تقديم خدمات تريبل بلاي في جميع مشروعاتها، وفي مقدمتها مشروعا بادية بغرب القاهرة وبالم هيلز القاهرة الجديدة، وإضافة ما يستجد من تقنيات حديثة إليها، مشيرًا إلى أن الشركة متعاقدة مع مكتب ماكينزي العالمي لتقديم الاستشارات الخاصة بتلك الجزئية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالم هيلز تعاقدت مع WE لتنفيذ البنية التحتية الرقمية وتشغيل خدمات التريبل بلاي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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