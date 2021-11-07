جي آي جي للتأمين تحقق 1.46 مليار جنيه أقساط وتقفز بأرباحها إلى 237 مليون جنيه

اعتمدت الجمعية العمومية العادية لشركة جي أي جي للتأمين – مصر، اليوم، بحضور ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية و مراقب الحسابات إرنست أند يونج، المركز المالي و البيانات للعام المالي المنتهي في 30/6/2021.

وأوضحت الشركة فب بيان،أن حجم الأقساط بلغ 1.463 مليار جنيه بزيادة قدرها 11% عن العام الماضي.

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أضافت الشركة أن إجمالي التعويضات المسدده هذا العام بلغت 554 مليون جنيه، وبلغ فائض النشاط التأميني المحقق هذا العام 238 مليون جنيه.

وأشارت الشركة أن الاستثمارات المالية بلغت 1.480 مليار جنيه بزيادة قدرها 18.3%عن العام الماضي، وبلغت حقوق المساهمة 789 مليون جنيه.

وحققت جي آي جي للتأمين صافي ربح قبل الضرائب بفيمة 237 مليون جنيه بزيادة قدرها 15% عن العام الماضي، وبلغ نصيب السهم من حصة المساهمة في صافي ربح السنة 51,8 جنيه للسهم الواحد.

وأثنى المساهمون و الحاضرون على أداء الشركة المتميز و وافق مجلس الإدارة الذي تم عقده عقب الجمعية العمومية على زيادة رأس المال المسدد ليصبح 380.9 مليون جنيه مصري و هو ما يعتبر أكبر رأس مال مدفوع لشركة ممتلكات قطاع خاص في مصر.

وأعلنت الشركة عن منح العاملين 19 مليون جنيه نصيبهم من الأرباح المحققة، تقديرا لجهودهم.