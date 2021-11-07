بكر بهجت _ كشف المهندس محمد خليل، رئيس قطاع التكنولوجيا بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن أن خطة المشروعات التكنولوجية في العاصمة الإدارية الجديدة التي يجري تنفيذها حتى الآن تصل قيمتها إلى نحو 7 مليارات جنيه، موزعة على جميع الأنشطة وتشمل الإنارة ومراكز التحكم والسيطرة، إلى جانب مشروعات النقل الذكي. هذا المحتوى للمشتركين فقط

دخول اشتراك اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد خليل: 7 مليارات جنيه استثمارات الأنشطة التكنولوجية بأولى مراحل العاصمة الإدارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.