مصر إيطاليا تنفذ حلولا ذكية في مشروعاتها بالعاصمة الإدارية ومستقبل سيتي

بكر بهجت _ قال المهندس محمد العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، إن تطبيق التحول الرقمي كان ضروريًّا لاستمرار نمو الشركة، وهو ما اهتمت بتطبيقه على العمليات التجارية وإدارة علاقات العملاء، وحتى على مستوى المشاريع التي تقدمها الشركة من خلال التشجيع على إنشاء حلول ذكية جديدة في مشاريع البوسكو وفينشي بالعاصمة الإدارية، والبوسكو سيتي في مستقبل سيتي. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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