وزير النقل: معرض النقل الذكي يشهد عرض نماذج حقيقية من القطار الكهربائي الخفيف LRT

صرح الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل، أن الدورة الرابعة من معرض النقل الذكي 2021 TRANS MEA و التي انطلقت صباح اليوم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار ” الطريق إلى 2030 ” تقوم بتسليط الضوء على إنجازات الدولة المصرية تحت قيادة رئيس الجمهورية لتحقيق النقل الجماعى الأخضر المستدام صديق البيئة الذي يعتبر أساس التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.

واستعرض الوزير أهم مشروعات الوزارة، ففي مجال السكة الحديد تم التعاقد على توريد 1300 عربه سكه حديد جديدة للركاب وصل منها 500 عربه حتى الأن وستصل باقي الدفعات تباعاً، وجاري تجهيز إجراءات توقيع عقد مع الشركه المورده ( ترانس ماش هولدينج ) لصيانه هذه العربات.

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ونوه وزير النقل، أنه في نهايه عام 2021 ستكون جميع العربات اما جديده او مجددة بالكامل وفقا لتوجيهات القيادة السياسية ، اما بالنسبه لخطوط السكك الحديديه فتم تجديد 800 كيلو متر سكه حديد وألف مفتاح وذلك علي المواقع المختلفه في شبكه خطوط السكك الحديديه ، خاصة وأن عمليات التجديد تتم باحدث وسائل التكنولوجيا الحديثه.

أضاف أنه بالنسبه لتطوير منظومة الإشارات، فجاري تنفيذ وتطوير الخطوط الرئيسيه والتي تغطي حوالي 1900 كيلو متر وتشمل إنشاء أبراج اشارات مزودة بنظم تكنولوجية حديثه داخل الأبراج على السكه لزيادة عوامل السلامة والأمان، وبالنسبه لورش السكك الحديديه فتم تطوير الورش والمعدات بهدف تحسين بيئه العمل داخل الورش وتم الاهتمام والارتقاء بالعنصر البشري عن طريق التدريب بمعهد وردان والمنشئ على مساحه 150 فدان والذي تم تطوير كافة المنشآت به وكذلك تم تطوير المناهج التعليميه والمعامل و تم تحويله من مدرسه فنيه الى معهد فني تكنولوجي.

وأشار أن القوات المسلحه ساهمت في تاهيل 300 مهندس و 1000 فني و تفضل فخامه الرئيس بمقابلتهم بالإسكندرية كما أنه جارى تركيب بوابات بالمحطات الرئيسيه لتنظيم حركه مرور الركاب للمساهمة في السيطره على الإيرادات والعوائد الماديه للسكك الحديديه.

واستعرض أهم مشروعات شركه ترانس أي تي التابعه لهيئه السكك الحديديه، حيث كانت القيادة السياسية قد وجهت العام الماضي بميكنه محطات سكك حديد مصر على غرار محطات مترو الانفاق و تركيب بوابات الكترونيه للتحكم والسيطره، وكانت المرحلة الأولي هي اربعة محطات رئيسيه هي ( القاهره والجيزه وسيدي جابر والاسكندريه ) ويتم تنفيذ ذلك بالتعاون مع شركه محليه مصريه.

تابع أنه جاري تطوير وميكنه محطه دمنهور كمحطه نموذجيه بمنظومه محليه الصنع بالكامل بنسبه 90 ٪ وتعمل هذه المنظومه على تلبيه احتياجات المواطنين لتواكب جميع انظمه وسائل المواصلات الحديثه مثل المترو و مرفق النقل العام، و تم توفير قنوات بيع داخل المحطات وخارج المحطات ومنها تطبيقات الموبايل ابيليكيشن وكذلك تطوير نظام البوابات الإلكترونيه ووضع منظومه كاميرات المراقبه للمحطات الداخليه، و المنظومه بالكامل مرتبطه بالرقم القومي للمواطن وهي جاهزة للتكامل مع الكارت الموحد المواصلات بالتعاون مع مجمع الاصدارات المؤمنه.

واستعرض أهم مشروعات الأنفاق والجر الكهربائي وذلك في اطار توجه الدوله لتتحول وسائل النقل الجماعي للنقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة.

ولفت أنه جاري تنفيذ شبكه من الخطوط ووسائل الجر الكهربائي المختلفه كشبكه المترو والمكونه من خمسه خطوط بالاضافه إلى أن الخط الأول المرج/ حلوان والخط الثاني شبرا الخيمة / المنيب جاري تحديثهم حاليا، كما تم الانتهاء من تنفيذ 24 كيلو متر و19 محطه من الخط الثالث لمترو الأنفاق وجاري حاليا أعمال القطاع الأخير من الخط والمكون من 15 محطه 17.8 كم وتم الانتهاء من حوالي 80 ٪ من الحفر النفقي بهذه المرحله والتي تبدا من العتبه وصولا إلى الكيت كات، وتمتد شمالا الى روض الفرج وجنوبا إلى جامعه القاهره والتي من المقرر الانتهاء منها خلال عام 2022.

وأوضح أنه جاري تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق ( خط الهرم ) والذي يبدا من مدينه السادس من أكتوبر وحتى مدينه الرحاب بالقاهره الجديدة كمرحله أولى بطول 19 كيلو متر 17 محطه ، وذلك بالتعاون مع شركات وطنيه مصريه لتنفيذ هذا القطاع.

وبالنسبه لمحطه المتحف المصري الكبير والتي من المقرر أن يتم الانتهاء من الأعمال السطحية بها قبل افتتاح المتحف، وكذلك تم استعراض مباحثات تنفيذ الخط السادس مع شركات عالميه كبرى متخصصه في مجال مترو الانفاق والذي من المقرر تنفيذه من الخصوص حتى المعادي الجديده.

وأشار الوزير، إلى أن هناك وسائل أخرى لربط التجمعات بشرق القاهره مع العاصمه الإداريه الجديدة ومدينه العاشر من رمضان حيث جاري تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT والذي يبدا من محطه عدلي منصور حتى العاصمه الإداريه الجديدة، والذي قام الرئيس بوضع حجر الاساس لها العام الماضي.

اما بالنسبه لمشروع المونوريل والذي يعد من اطول خطوط المونوريل في العالم بإجمالى اطوال 97 كيلو متر الجزء الأول شرق النيل والذي يبدا من محطه الإستاد وصولا الى محطه العاصمه الإداريه الجديدة، ليتكامل مع محطه القطار الكهربائي مع محطه مدينه الفنون اما الجزء الثاني والذي يبدأ من مدينه السادس من اكتوبر ليتكامل مع الخط الثالث في محطه وادي النيل، كما تم عرض بث حي لإحدي محطات المونوريل من مدينه الفنون بالعاصمه الإداريه الجديده.

وفي اطار اهتمام الدوله بتنفيذ شبكه من القطارات السريعه و فائقه السرعه تم إستعراض الأعمال الجارية لتنفيذ شبكه من الخطوط تبلغ اطوالها حوالي 2000 كيلومتر لربط موانئ البحر الأحمر بموانئ البحر المتوسط مرورا بكافه المدن الجديده سواء في الدلتا أو في الصعيد حيث يبدا الخط الأول من العين السخنه و العاصمه الإداريه وحتى الاسكندريه والعلمين ومطروح بطول 660 كيلو متر وتم توقيع العقد وجاري التنفيذ على ارض الواقع اما الخط الثاني أكتوبر اسوان بطول 925 كيلو متر والخط الثالث ( الأقصر/ قنا / سفاجا / الغردقه ).

وتم استعراض شرح توضيحي عن المحطه التبادليه المركزيه بالعاصمه الإداريه الجديدة والتي تتكون من مبنى لمحطه القطار الكهربائي الخفيف LRT بالاضافه إلى مبنى اداري فندقي ومتصل بمحطه المونوريل بالاضافه الى موقف لاتوبيس العاصمه حتى تكون محطه متكامله لجميع وسائل النقل الحديثه.

وكذلك تم استعراض شرح توضيحي عن قطاع النقل البحري والذي انشئ عام 1961 والذي يقوم باعداد لاستراتيجيه العامه لجميع المواني البحريه المصريه، وكذلك رفع كفاءه و مستوى الاداء بها وتشغيل منظومه تتبع السفن بالمياه الداخليه والمياه الاقليميه والتنسيق مع كافه الجهات المعنيه بهدف تبسيط الاجراءات الجمركيه، وكذلك منح وتجديد التراخيص للسفن المصريه كما انه يمتلك بنك للمعلومات انشئ عام 1996 والذي تم تطويره مؤخرا ليواكب التحول الرقمي للدوله عن طريق تجميع البيانات بقاعده بيانات واحده من المصادر الاساسيه لها بكل دقه.

وكذلك تم استعراض أهم انجازات الهيئه المصريه لسلامه الملاحه البحريه والمختصة بتنظيم واداره الملاحه في المياه الاقليميه بما يضمن تنفيذ الاتفاقيات الدوليه مع مصر وتمثيلها في جميع المحافل الدوليه والإشراف على سلامه السفن ومتابعه حالتها الفنيه وعدم السماح بابحارها إلا في حاله جاهزيتها للابحار الآمن، وكذلك إصدار جوازات السفر البحريه لجميع العاملين البحاره والضباط والمهندسين.

كما قامت هيئه السلامة في اطار التحول الرقمي بانشاء منظومه السفر البحري المميكن بدلا من جواز السفر القديم اليدوي كما انه جاري تطوير فنار بجنوب سيناء بمحافظه البحر الاحمر وتم عرض أهم مشروعات الشركه المصريه للمحطات متعدده الاغراض والتي تعد الذراع التجاري لوزاره النقل في تشغيل محطات التداول حيث تم استعراض مشروع محطه تحيا مصر والذي تم تنفيذ اعمال المرافق والمباني الاداريه بالكامل.

كما تم التعاقد على المعدات المطلوبه للمحطه باجمالي عدد 140 معدة وهناك مشروعات اخرى مثل محطه متعدده الاغراض بميناء سفاجا و محطه متعدده الاغراض بميناء السخنه ومحطه لتداول الحبوب بميناء الدخيله

وأوضح الوزير، أن فعاليات المعرض في دورته الرابعة ستشهد بدءا من غد الاثنين عقد عدد كبير من الندوات الهامة في مجالات السكك الحديدية والجرالكهربائي والطرق والكباري والموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، حيث تركز تلك الندوات على أهم المشروعات في كل قطاع وأبرز الفرص الاستثمارية به ومساهمتها في خدمة المواطنين، كما سيتم استعراض أبرز التحديات في كل قطاع وأساليب حلها والخروج بتوصيات بكيفية التعامل معها بمنتهى الشفافية والوضوح وحيث يشارك في هذه الندوات كل القائمين على قطاعات وزارة النقل وعدد كبير من الخبراء المتخصصين.

وأوضح الوزير، أن المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي واللوجستيات والتحول للنقل الأخضر هذا العام يركزان على عرض كل ما هو جديد فى مشروعات وزارة النقل والمخطط تنفيذها و كذلك التركيز على وسائل النقل الأخضر المستدام وهي المستقبل.

وأشار إلى أن المعرض يشهد في هذه الدورة عرض نماذج حقيقية من القطار الكهربائي الخفيف LRT أمام رواد المعرض كأحد الإنجازات الهامة في مجال النقل والتي تشكل تحولا كبيرا في وسائل المواصلات الصديقة للبيئة والحديثة في مصر.

كما يشاهد رواد المعرض عرض قطار المونوريل على الهيكل الخرسانى أمام المعرض بقاعة المنارة على محور المشير طنطاوي، مضيفاُ أن كل ما يمس حياة المواطن للانتقال لكافة مقاصده للعمل أو الجامعة أو المستشفى أو بيته أو غيرها من الضروري أن نطمئنه بأنه يتم توفير وسائل نقل ومواصلات آمنة ومتطورة لانتقالاته.