مؤشر البورصة الرئيسي يفقد 0.49% وأحجام التداولات تسجل 385.6 مليون جنيه

رنا ممدوح _ أغلق مؤشر البورصة المصرية الرئيسي تعاملات اليوم على تراجع بنسبة 0.49%، ليتداول عند مستوى 11.555 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر انخفاضا بنسبة 1.33%، وأغلق عند مستوى 52.79 جنيه.

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وانخفض مؤشر EGX70 متساويا الأوزان بنسبة 0.04%، بينما صعد مؤشر EGX100 بنسبة 0.1%.

وسجلت تداولات البورصة 385.615 مليون جنيه على 194 شركة من خلال 20.585 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 63 شركة مقابل تراجع 48 بينما لم تتغير أسعار 83.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 25.144 مليون جنيه، منها 19.106 مليون جنيه للأفراد، و 6.038 مليون جنيه للمؤسسات.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 22.19 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 22.88 مليون جنيه، مقابل 689.715 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 2.954 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 4.132 مليون جنيه، مقابل 7.087 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح سعر الإغلاق نسبة التغير % العالمية للاستثمار والتنمية 18.12 19.72 8.83 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية- راميدا 1.898 2.002 5.48 الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 1.385 1.459 5.34 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 0.856 0.896 4.67 الحديد والصلب المصرية 1.615 1.69 4.64

الأسهم الأكثر انخفاضا