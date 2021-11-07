إيهاب نصر: إصدار القواعد المنظمة للبنوك الرقمية والمتخصصة قريبا

أمنية إبراهيم _ حققت استراتيجية البنك المركزي المصري المصري للتحول الرقمي وتعزيز سوق المدفوعات الإلكترونية العديد من الأهداف خلال السنوات الأخيرة، وتم تنفيذ عدد من المشروعات التي ظهر تأثيرها على حجم المعاملات الإلكترونية لتناهز 3 تريليونات جنيه في عام واحد، وفق تصريحات إيهاب نصر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي المصري للعمليات المصرفية ونظم الدفع. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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