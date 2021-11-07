إسلام فضل _ قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن مصرفه افتتح الأسبوع الماضي ثاني فروع الخدمة الرقمية والتي تقدم البرامج التمويلية عبر قنوات إلكترونية بالكامل. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنك الزراعي المصري يخطط لطرح القرض الرقمي للتمويل متناهي الصغر خلال شهرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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