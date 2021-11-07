بنك قناة السويس يستثمر 400 مليون جنيه في تحديث البنية التحتية التكنولوجية

إسلام فضل _ كشف حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، عن ضخ مصرفه استثمارات قيمتها بين 350 إلى 400 مليون جنيه، في تحديث البنية التحتية التكنولوجية خلال السنوات الأربع الماضية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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