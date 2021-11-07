حازم حجازي: استراتيجية البركة مصر تركز على التوسع في الخدمات الإلكترونية

إسلام فضل _ أكد حازم حجازي، الرئيس التنفيذي لبنك البركة مصر، أن البنك يعكف حاليًا على صياغة استراتيجيته الجديدة للسنوات المقبلة، والتي تركز بشكل أساسي على محوري التوسع في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية، وتنشيط محافظ التجزئة وتمويل الأفراد. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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