الأهلي المصري يحصل على موافقة المركزي لتأسيس شركة للبنك الرقمي

أمنية إبراهيم وإسلام فضل _ قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك حصل على موافقة من المركزي المصري لتأسيس الشركة المزمع إطلاق البنك الرقمي من خلالها، وإنه بدأ إجراءات التأسيس. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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