أمنية إبراهيم _ أكد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن ذراعه في مجال البنوك الرقمية شركة مصر للابتكار الرقمي قطعت شوطًا كبيرًا في مرحلة التجهيزات والاستعدادات لإطلاق نشاطها بالسوق فور الحصول على الترخيص النهائي من قبل البنك المركزي المصري المصري. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد الإتربي: البنك الرقمي جاهز لإطلاق نشاطه مطلع 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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