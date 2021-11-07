مصر لتأمينات الحياة تحقق محفظة أقساط بقيمة 784.6 مليون جنيه خلال يوليو الماضي

إسلام سالم _ كشفت شركة مصر لتأمينات الحياة، عن تصدرها قائمة الشركات العاملة بالسوق خلال يوليو الماضي بحصة 20.42% من أقساط قطاع التأمين، حيث حققت محفظة أقساط بنحو 784.6 مليون جنيه، بينما استمرت في تحولها إلى مؤسسة رقمية داخليًّا وخارجيًّا والاستثمار في البنية التحتية للشركة التي تعد ركيزة أساسية للتحول الرقمي وإثراء تجربة العملاء، وحافزًا لدفع عجلة الابتكار، وأولوية استراتيجية للحفاظ على مكانتها الريادية في السوق وتحقيق أهدافها. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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